O Procon Regional (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta) divulgou o balanço de atendimentos realizados em 2018.

Ficou constatado que a população procurou mais os serviços do órgão no ano passado em comparação a 2017. Foram 2.009 atendimentos em 2018, enquanto que em 2017 foram 1.778, ou seja, 231 atendimentos a mais.

O órgão recebe reclamações referentes a qualquer conflito nas relações de consumo. No entanto, a maior parte das reclamações dos consumidores se concentrou nos contratos de telefonia (móvel e fixa), assuntos financeiros (como cartões de crédito, financiamentos, empréstimos e seguros) e produtos.

Em 2018, foram realizados 2.009 atendimentos, sendo nove relativos à área de alimentos; 530 sobre área de assuntos financeiros; sete sobre habitação; 138 sobre “Extra Procon”; 354 sobre produtos; 19 sobre saúde; 782 sobre serviços essenciais e 170 sobre serviços privados, frisando que grande parte desses atendimentos resultou na solução das demandas dos consumidores.

O número de atendimentos em 2018 representa um crescimento do Procon Regional. Para o órgão, além de demonstrar o sucesso da parceria entre os três municípios (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta), o aumento da procura dos consumidores no ano passado mostra que os consumidores estão mais conscientes sobre seus direitos e que a confiança e credibilidade no Procon Regional continuam crescendo.

É importante ressaltar ainda que o total apoio das Administrações dos três municípios ao trabalho desenvolvido no Procon Regional contribui para a melhoria do serviço prestado pelo órgão de modo geral. Para realizar um atendimento no órgão, é necessária a apresentação dos seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de residência e a documentação pertinente à reclamação, como número de protocolo, contrato e nota fiscal/cupom fiscal.

Os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem comparecer ao Procon Regional, situado na rua Lassance Cunha, 82, no Centro de Formiga. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O telefone de contato é o (37) 3329-1830.