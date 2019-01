Com o início do ano, muitas instituições de ensino particulares (pré-escolar, fundamental, médio e superior) já estão enviando aos pais e alunos os novos contratos para 2019. E, claro, dúvidas surgem. Para esclarecê-las, o Procon Regional (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta) divulgou a cartilha “Matrículas, mensalidades e materiais – Instituições de Ensino particulares”, que está disponível na sua página no Facebook e no site da Prefeitura de Formiga.

Na cartilha, os pais e alunos poderão ter informações sobre matrículas, mensalidades e seus reajustes, direitos dos alunos inadimplentes, que tipo de material pode ser exigido, entre outras informações importantes/pertinentes às instituições de ensino/escolas particulares.

O Procon Regional informa ainda que é preciso que os consumidores fiquem atentos aos seus direitos e deveres nessa relação e, sobretudo, que reclamem se encontrarem alguma irregularidade.

Os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem comparecer ao Procon Regional, que está situado na Rua Lassance Cunha, 82, Centro de Formiga. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O telefone de contato é o (37) 3329-1830.

Confira a cartilha:

Procon cartilha