Com o início do ano, muitas escolas particulares já estão enviando aos pais e alunos os novos contratos para 2017. Com isso, muitas dúvidas surgem.

Para esclarecê-las, o Procon de Formiga lançou uma cartilha com orientações aos pais.

A cartilha possui informações sobre reajustes das mensalidades escolares, direitos dos alunos inadimplentes, que tipo de material pode ser exigido, entre outras informações importantes.

De acordo com a coordenadora do Procon, Iara Faria, e a assessora jurídica, Kélia Aguiar, é preciso que os consumidores fiquem atentos aos seus direitos e deveres nessa relação e, sobretudo, que reclamem ao encontrar alguma irregularidade.

A cartilha também pode ser encontrada no formato eletrônico, na fanpage do órgão no Facebook, Procon Formiga/MG. O Procon em Formiga está localizado no Terminal Rodoviário Presidente Tancredo Neves.