O Procon de Patos de Minas e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) soltaram nota em conjunto alertando moradores da cidade do Alto Paranaíba sobre um golpe que tem sido registrado na região. O alvo são os aposentados. As instituições pedem que eles não façam a prova de vida on-line, por causa da pandemia. Os casos são recentes, de acordo com o informativo.

No contato, os dados pessoais são repetidos, além de uma mensagem, por WhatsApp, pedindo para que o aposentado envie foto de um documento para finalizar o processo. “A pessoa que fala é muito segura”, diz o Procon e o INSS.

Quem recebe esse tipo de ligação não deve fornecer nenhuma informação e deve encerrar a chamada. O INSS não faz contato por telefone para procedimentos de prova de vida. Segundo o coordenador do Procon local, Rafael Godinho, já foram registrados casos na cidade, incluindo esta sexta-feira (11/2). “Recebemos muitas ligações de aposentados que foram contatados pelos golpistas. É importante que continuem a registrar esses casos junto ao Procon”, informou.

O INSS entra em contato com o cidadão em situações específicas e para informar a respeito de procedimentos, andamento de requerimentos ou realizar reagendamentos. Mas nunca solicita informações, como CPF, nome da mãe ou senhas. O segurado pode receber e-mail, SMS, carta ou ligação do INSS, sempre por meio dos canais oficiais de atendimento: Meu INSS, Central de Atendimento 135 ou SMS identificado como 280-41.

Apenas em casos em que o segurado entra em contato com o INSS, o instituto poderá solicitar informações como CPF e nome da mãe para confirmação da identidade do interessado e para que seja respeitado o sigilo das informações.

Em caso de dúvida, o morador pode ligar no 135, telefone oficial do INSS, para obter mais informações.