O Procon Regional, que atende Formiga, Córrego Fundo e Pimenta, orienta a população a não consumir as cervejas Backer.

O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) notificaram a Cervejaria Backer a fazer recall, ou seja, recolher todas as cervejas de suas marcas produzidas desde outubro de 2019, além de suspender as suas vendas.

A medida visa preservar a saúde dos consumidores, depois que foi constatada a presença dedietilenoglicol no produto e pacientes internados com a síndrome nefroneural apresentarem a mesma substância no sangue. Até então são 17 casos. Duas pessoas morreram. Uma das vítimas, de 60 anos, era residente de Pompéu, na região Centro-Oeste.

Sendo assim, a comercialização dessas bebidas está suspensa até que seja descartada a possibilidade de contaminação por substâncias tóxicas dos demais produtos.