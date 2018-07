O Procon Regional, que atende Formiga, Córrego Fundo e Pimenta, divulgou nesta terça-feira (31) algumas orientações aos consumidores sobre as compras para o Dia dos Pais. Neste ano, a data será comemorada no dia 12 de agosto.

De acordo com informações do órgão, as lojas estão com suas vitrines repletas de sugestões para presentes e na internet é comum deparar-se com vários anúncios. Pensando nisso, o Procon Regional traz várias dicas para o consumidor evitar problemas e situações desagradáveis nesse período.

Confira as dicas:

1- Antes de comprar algum produto ou contratar algum serviço, pesquise o preço dos mesmos. Os preços podem variar muito de um estabelecimento comercial para o outro.

2- O consumidor tem direito a obter todas as informações adequadas e claras sobre o produto, inclusive por escrito, se assim desejar. É importante tirar todas as dúvidas sobre o produto antes da compra, como por exemplo, suas especificações, forma de uso, voltagem dos aparelhos eletroeletrônicos, etc.

3- Verifique, antes da compra, as condições da garantia legal, se o fabricante disponibiliza assistências técnicas autorizadas na cidade, e se ele arca com os custos de envio do produto para as mesmas. Para evitar problemas, teste o produto na hora da compra e/ou da entrega, verificando se ele está em perfeitas condições de uso.

4- Alguns fornecedores vendem a garantia estendida sem comunicar ao consumidor, e tal prática é proibida pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC). Confira sempre o que está assinando/comprando.

Observe se não houve publicidade enganosa, maquiagem de preço – quando aumentam o valor na véspera e diminuem na data como se fosse uma promoção – e se a descrição do produto é a mesma na hora da compra.

Exija sempre a Nota Fiscal, que é a sua garantia para eventuais defeitos ou trocas e também contribui para o combate à sonegação fiscal. A Nota Fiscal, além de resguardar os seus direitos de consumidor, contribui com a arrecadação do município, que é revertida em benefícios e melhorias aos cidadãos.

Devido ao grande fluxo de vendas neste período que antecede o Dia dos Pais, atente-se ao prazo de entrega, para não correr o risco do produto chegar após a data. A empresa é obrigada a cumprir o prazo de entrega, instalação ou montagem de qualquer produto adquirido. Sendo que, no caso do não cumprimento do prazo, o consumidor pode exigir: o cumprimento da obrigação, o cancelamento da compra e devolução dos valores já pagos, ou ainda, aceitar outro produto ou serviço equivalente, caso queira.

Prefira pagamentos à vista. Caso isso não seja possível, avalie com cautela as formas de pagamento, procurando saber, antes da compra, quanto pagará pelo produto, quais as taxas de juros mensais, quantas parcelas, o valor delas e as opções para pagamento a prazo. Recomenda-se que os consumidores utilizem seu dinheiro com consciência, evitando compras desnecessárias e dando prioridade para colocar suas compras em dia.

Nunca compre um alimento, especialmente para o almoço do Dia dos Pais, com a data de validade vencida, quase para vencer ou com embalagem aberta, furada, amassada, danificada ou enferrujada.

10- O comerciante não é obrigado a trocar um produto só porque o consumidor não gostou da cor ou do modelo, bem como se não serviu, no caso de peças de vestuário e acessórios. Caso ele assuma esse compromisso, peça-o para constar essas informações por escrito, para evitar transtornos com a troca.

11- O consumidor tem o direito de exercer o direito de arrependimento e cancelar compras de produtos ou serviços, realizadas fora do estabelecimento comercial, como por exemplo: internet e telefone, em sete dias, contados a partir do recebimento do produto ou assinatura do contrato.

12- O prazo para o consumidor reclamar do vício do produto ou serviço é de:

a) 30 dias – Para produto ou serviço não durável. Ex.: alimentos. b) 90 dias – Para produto ou serviço durável. Ex.: celular. Isso é a chamada garantia legal. Mas alguns fabricantes prorrogam a garantia por mais tempo.

Os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem comparecer ao Procon Regional (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta), localizado na rua Lassance Cunha, nº 82, Centro de Formiga, CEP: 35570-000, de segunda-feira a sexta-feira, de 8h às 17h. O telefone de contato é o (37) 3329-1830.