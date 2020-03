O Procon Regional (Formiga, Córrego Fundo e Pimenta) constatou que os serviços prestados pela Vivo (telefonia e dados móveis) apresentaram ausência de sinal nesta segunda-feira (30), em Formiga e região.

O serviço é essencial e, conforme determina o artigo 22 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC), deve ser prestado de maneira adequada, eficiente, segura e contínua.

As falhas nas ligações causaram vários transtornos aos usuários da operadora. Diante da situação, o órgão está tomando algumas medidas e faz uma orientação aos consumidores.

Segundo a coordenadora do Procon Regional, Iara Faria, as empresas de telefonia móvel são obrigadas a enviar o número do protocolo via SMS (mensagem de texto). “O Decreto Federal no 6.523/08, que regulamenta o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, determina que as empresas devem gravar os atendimentos e enviar a gravação ao consumidor, caso ele solicite. A partir de 30 minutos de interrupção do serviço, o consumidor tem o direito ao abatimento proporcional do valor da assinatura. Se o problema atingir, no mínimo, 10% da base de clientes, a operadora (de telefonia fixa ou móvel) deve fazer ampla divulgação sobre o ocorrido. Em caso de manutenção preventiva, a operadora deve informar os seus clientes com cinco dias de antecedência”.