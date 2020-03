O Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores será comemorado no próximo dia 15 de março. Para celebrar a data, o Procon Regional, que atende Formiga, Pimenta e Córrego Fundo, está preparando duas ações: o lançamento do “Zap Procon” e o funcionamento do “Consumidor.gov”.

De acordo com a coordenadora do Procon Regional, Iara Faria, a data é importante no calendário e foi criada para proteger os direitos dos consumidores e também lembrar fornecedores de produtos e serviços do compromisso de respeitar todas as leis que protegem os seus consumidores.

“Ela teve origem com o discurso do ex-presidente norte-americano, John Kennedy, sobre os direitos dos consumidores aos membros do Congresso dos Estados Unidos. Não há dúvidas sobre os avanços dos direitos dos consumidores após o discurso de Kennedy, pois em 1.982 a ONU criou o Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores que passou a ser comemorado a partir de 1.983, todo dia 15 de março, em homenagem ao referido discurso.”

‘Zap Procon’