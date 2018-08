Na manhã de quinta-feira (16), o Últimas Notícias flagrou uma situação, no mínimo, inusitada.

O condutor de uma carroça simplesmente usou do espaço destinado a deficientes físicos para estacionar o seu “veículo” no entorno da praça São Vicente Férrer.

No momento do flagra, uma senhora que se dirigia até o caminhão de mamografia que se encontra estacionado na praça relatou que o marido dela, que é deficiente físico, precisou estacionar do outro lado da praça, pois a vaga a ele destinada estava ocupada pela carroça.