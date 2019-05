Durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde dessa quarta-feira (22), o procurador do município de Divinópolis, Wendel Santos, disse que, por enquanto, não haverá exoneração dos aprovados no concurso público que foram nomeados na segunda-feira (20). Em uma decisão publicada no dia 14 de maio, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) suspendeu, temporariamente, os efeitos do certame. A matéria é do portal G1.

“Se imaginarmos o desligamento destes servidores recém-nomeados do quadro da administração, teremos um caos na saúde, principalmente, e na educação. Deixando claro que é objetivo da Administração Pública pôr fim aos contratos temporários que existem justamente nas áreas possíveis de contratar temporariamente, que é a saúde e educação”, explicou Wendel.

O procurador afirmou, ainda, que existe a possibilidade de conversar com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) sobre o assunto. “A Prefeitura mantém a postura não há o que se corrigir no procedimento. No entanto, como o próprio MPMG sinalizou na petição inicial, existe a possibilidade de o município sentar com o Ministério Público, nos autos da Ação Civil Pública, que estão em curso perante a Vara de Fazendas, para que possamos aparar eventuais arestas que o Ministério Público está enxergando”.

