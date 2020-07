Uma sessão por videoconferência da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), na terça-feira (7), flagrou um dos procuradores do Ministério Público do Estado dormindo enquanto os colegas debatiam temas referentes ao órgão.

Durante os cerca de dois minutos e 30 segundos disponibilizados em vídeo no próprio canal do tribunal, José Raimundo cochila,

Os demais desembargadores, o advogado e até o supervisor do Tribunal de Justiça não conseguiram disfarçar a vontade de rir. Um dos participantes até tentou chamá-lo, mas sem sucesso.

A cena foi muito compartilhada nas redes sociais e aplicativos de troca de mensagens.