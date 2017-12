Por Paulo Coelho

Segundo consta do REDS nº 2017 039 005267 001, nessa terça-feira (12), o procurador do município de Pimenta relatou que um funcionário do setor de obras (E.P.F) lhe informou que o senhor M.G.G., também funcionário municipal, “havia pegado um galão de cor azul contendo 50 litros de óleo diesel pertencente a Prefeitura de Pimenta, que se encontrava no pátio do depósito da Prefeitura e vendido para F.A.P, proprietário de um Ferro Velho no bairro Santa Rita”.

Diante da confirmação da versão do procurador, por uma testemunha (E) ouvida, policiais se deslocaram até o ferro velho,onde (F) relatou que na manhã do mesmo dia, havia comprado do autor (M.G.G.) o galão de óleo diesel que foi pago com uma nota de R$100. Foi feito rastreamento e localizado o autor (M.G.G.) no setor de Obras da Prefeitura, e na busca foi encontrada uma nota de R$100 no bolso da calça dele.

Segundo relato do autor (M.G.G.) o dinheiro foi recebido pela venda do galão para (F). Foi dada voz de prisão em flagrante aos autores, sendo-lhes cientificados de seus direitos constitucionais e conduzidos para a delegacia juntamente com os materiais apreendidos.

O Últimas Notícias apurou junto à Prefeitura de Pimenta que existe outro inquérito em andamento, no qual se apura fato semelhante ao que agora resultou na prisão em flagrante de M.G.G que é funcionário da Prefeitura e do Samu.

Ao portal, o procurador informou que no âmbito municipal as providências administrativas cabíveis estão sendo tomadas.