No dia 26 de março foi realizada a inauguração das novas instalações da Prodoeste/Mercedes-Benz, em Patos de Minas. Com um desempenho acima do esperado desde julho de 2013, a unidade vem se destacando e ganhando cada vez mais participação de mercado.

As instalações foram construídas de acordo com os novos padrões de imagem da Mercedes-Benz. A concessionária está estrategicamente localizada na BR-365 que liga a cidade ao norte do Estado, ao Nordeste do Brasil, e também ao Triângulo Mineiro.

Durante o evento de inauguração, o diretor presidente da empresa, Arlindo de Melo Filho, falou sobre a parceria entre Prodoeste e a Mercedes e sobre a estratégia exitosa da empresa em Minas. “Em março a empresa completou 60 anos do primeiro contrato assinado com a Mercedes, logo que a empresa chegou ao Brasil. Nossa estratégia de crescimento foi estar presente nas principais rodovias de Minas e quem é da estrada conhece ou já passou pela Prodoeste”.

A inauguração contou com a presença de parceiros e clientes que tiveram a oportunidade de conhecer as modernas instalações do concessionário, oficina, show room de peças e as inovações dos caminhões Mercedes-Benz. Durante o evento, também foi contada parte da trajetória do grupo Amep. “Foi o momento em que nossos clientes puderam sentir nosso comprometimento com atendimento e qualidade dos nossos produtos. Estamos em sintonia com o mercado e nos preparando dia após dia para oferecer o que há de melhor, afinal, somos a marca que todo mundo confia”, afirmou Vinícius Flausino, gerente de veículos da Prodoeste Patos de Minas.

Confira o aftermovie do evento de inauguração.

https://www.youtube.com/watch?v=izn8ChG93-A