Com a proximidade do fim do ano, algumas frutas ganham destaque nas bancas de sacolões e supermercados. É o caso do pêssego, fruta típica de clima temperado, que tem conquistado espaço nos pomares mineiros. "É possível produzir em algumas regiões que apresentam elementos climáticos específicos, como temperatura, radiação solar e chuva", explica o pesquisador da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), Emerson Dias Gonçalves.

Nativo da China, o pessegueiro encontrou nos estados do Sul e do Sudeste brasileiro o clima propício para a produção. Além disso, pesquisas e melhoramento genético ajudaram a selecionar as variedades com maior adaptabilidade às condições regionais. "No Sudeste, microclimas favoráveis podem ser obtidos em locais de altitudes elevadas, geralmente, acima de 900 metros, onde é possível obter, pelo menos, 100 horas com temperatura igual ou inferior a 7,2ºC por ano", observa Emerson, acrescentando que o ciclo desta fruteira é composto pela fase vegetativa e pela fase de dormência (período em que a planta não apresenta sinais de atividades metabólicas sendo que, visualmente, o crescimento está suspenso).

A determinação exata do número de horas de temperatura inferior a 7,2ºC é fator decisivo para o produtor que deseja implantar uma lavoura de pêssego. "Este é o principal fator que irá possibilitar ou não a implantação da cultura, e também auxiliar na escolha das melhores variedades para serem cultivadas em uma determinada região”, completa o pesquisador.