O que era para ser mais um dia de trabalho na vida do produtor Jair Effting Warmling, de 52 anos, quase se transformou em tragédia.

Warmiling estava em seu trator fazendo reparo em uma estrada de terra perto de sua casa, no município de Braço do Norte (SC), quando uma pedra caiu em cima do veículo. Ele não conseguiu sair do trator a tempo e ficou preso embaixo da pedra por quase oito horas até ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros do município.

A cunhada do produtor, Cleimar Warmling, conta que a queda da pedra pode ter sido provocada por um toque da lâmina do trator. Ainda segundo ela, o produtor teve fraturas na mão e na perna esquerda e está internado em um hospital de Criciúma, ainda sem previsão de alta.

Ela diz ainda que o cunhado, agora, passa bem, considerando o susto. “Ele disse que foi um milagre ter escapado com vida. Como seus pais já faleceram, ele contou que eles o ajudaram e que a missão dele, de cuidar dos dois filhos adotivos, ainda não terminou”, relata.