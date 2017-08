Quatro produtores do Centro-Oeste de Minas foram premiados na 10ª edição do Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal.

Onésio Leite da Silva, do município de São Roque de Minas, recebeu a medalha de ouro e Reginaldo Miranda de Andrade, da cidade de Medeiros, ficou com a prata. Com o bronze ficaram Miguel Marcélio de Faria (São Roque de Minas) e Valter Caetano Leite (Medeiros).

Trinta e um queijos participaram do concurso que pela primeira vez foi realizado durante o Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, no último sábado (26).

Foram escolhidos os melhores queijos das sete regiões produtoras de Minas Gerais: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Serra do Salitre, Serro e Triângulo Mineiro. Os produtores do Centro-Oeste de Minas estão inseridos na região da Canastra.

Os queijos foram avaliados de acordo com os critérios de apresentação, cor, textura, consistência, paladar e olfato. A competição é promovida pelo Governo de Minas Gerais, através da Emater-MG.