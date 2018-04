Redação Últimas Notícias

Uma média de 400 quilos de alimentos, este é o total da doação que os produtores feirantes de Formiga fazem para o Banco Municipal de Alimentos (BMA). A doação é feita todos os sábados.

De acordo com o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, os alimentos doados são repassados, no mesmo dia, para as diversas associações do município que servem refeições a pessoas carentes ou em situação de vulnerabilidade alimentar.

As entidades que recebem as doações são: Santa Casa, UPA, Abrigo, Residência Inclusiva, Casa de Apoio, Asilo, Centro Espírita Irmão José e Narcóticos Anônimos Recuperando em Cristo (Narcc).

Para Anuar, os produtores dão uma verdadeira lição de cidadania e solidariedade, ajudando com suas doações as pessoas mais necessitadas. “A eles nosso agradecimento e a nossa admiração”. Além dos produtores feirantes, o BMA conta com o apoio da Rádio Feira (Serginho Landico).