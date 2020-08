Os produtores de leite da região se uniram para apoiar as atividades do projeto social Tatame do Bem durante a pandemia do novo coronavírus.

A partir da iniciativa do empresário Gilberto, da Laticínios Ideal, os produtores estão doando semanalmente parte do leite da sua produção para complementar a alimentação das famílias atendidas pelo Tatame do Bem, no bairro Geraldo Veloso.

Para que esta rede seja efetiva, eles têm contado com o apoio do comunicador Zé Tié, após realização de uma live.

“A rede do bem do projeto tem gerado iniciativas inovadoras dos mais diversos segmentos. É importante esse apoio que faz diferença na vida dessas pessoas que confiam em nosso trabalho”, destacou a direção do projeto.