Um homem de 43 anos foi preso no fim da manhã desta segunda-feira (6), suspeito de furtar vários produtos em uma fábrica de chocolates, localizada no bairro Jardim Bela Vista, em Arcos.

Após arrombar o local, foram levados da fábrica vários produtos alimentícios, como sacos de arroz, feijão, macarrão e frascos de óleo, além de 40 barras de chocolate, de 1 kg cada uma.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito pouco tempo depois, no mesmo bairro, vendendo o produto furtado. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia.

Uma idosa de 63 anos também teve de ser conduzida até a Polícia Civil para prestar esclarecimentos, pois havia comprado chocolate do cidadão, configurando-se a atitude como possível crime de receptação.

Dica PM

Se algum estranho lhe oferecer qualquer produto, sem a comprovação fiscal, não compre! Não caia no golpe! Pode sair bem mais caro do que você imagina. O crime de receptação, capitulado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro, tem pena de reclusão, de 1 a 4 anos, e multa.

Fonte: Portal Arcos