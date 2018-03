Nessa quinta feira (8), após um ano de inatividade, foi realizada a aula inaugural do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) em Formiga.

Inicialmente, serão atendidas as escolas municipais Paulo Barbosa e Benedita Gomide Leite, além do Colégio Santa Teresinha, alcançando mais de 140 alunos. As aulas serão ministradas pelo sargento Daniel com o material didático fornecido pela Polícia Militar.

O Proerd é um programa de caráter social preventivo, que tem como objetivo prevenir o uso de drogas e a prática da violência, inserindo nas crianças a consciência da necessidade de desenvolver suas potencialidades, a fim de se tornarem cidadãos conscientes e capazes de contribuírem para uma sociedade mais justa e segura, sem drogas e sem violência.

Em Formiga, o programa existe desde 2004 e já formou mais de 15 mil alunos, com o envolvimento das escolas, dos pais e da comunidade, ensinando como os jovens podem influenciar positivamente seus colegas e estimular as atitudes positivas.

Em Minas Gerais, a Polícia Militar implantou o programa em 1998, atingindo alunos do 5º e 7º anos, considerados os anos críticos da infância e adolescência, ensinando a resistir às drogas por meio de métodos interativos e valorizando a auto estima, gerando atitudes positivas nas criança e adolescentes.