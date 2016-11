O professor do Unifor-MG, Diequison Rite da Cunha defendeu a dissertação intitulada “Desenvolvimento de um Aplicativo para Laserterapia em Ferida”. O mestrado foi realizado na Universidade do Vale do Sapucaí (UNIVÁS), na Área de Concentração/Linha de Pesquisa: Padronização de Procedimentos e Inovações em Feridas.

O docente explicou que o objetivo da pesquisa foi construir e validar um algoritmo para desenvolver um aplicativo para laserterapia em feridas. “Após a aplicação dos questionários e de todos os procedimentos, o algoritmo construído e validado demonstrou confiabilidade para avaliação, limpeza e laserterapia em feridas e mostrou-se como base viável para o desenvolvimento de um aplicativo“, informou.

Diequison leciona nos cursos de Fisioterapia, Educação Física e Estética do Unifor-MG, nas disciplinas anatomia humana, termofototerapia e imagenologia. Também atua como Supervisor de estágio em Saúde Coletiva.

“A conquista do título de ‘Mestre’, assim como a trajetória até a sua conclusão, ampliou muito meu horizonte como docente e com certeza irá influenciar positivamente no meu trabalho, dentro e fora da sala de aula”, destacou.