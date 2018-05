*Por Gleiton Arantes

O professor formiguense Hadailton Silva participou, entre os dias 3 e 5 deste mês, da Conferência de Educação de Minas Gerais. O evento ocorreu em Belo Horizonte e teve como tema a construção do sistema integrado da educação pública no Estado.

O educador já havia participado da etapa municipal, da etapa regional em Itaúna e agora da estadual na capital mineira, que é preparatória para a Conferência Nacional de Educação (Conae).

Promovida pelo Fórum Permanente de Educação de Minas Gerais (Fepemg), a conferência apresentou nove eixos de discussão, entre eles o sistema integrado de ensino, políticas intersetoriais de desenvolvimento na Educação e valorização dos profissionais da Educação.

No eixo em que Hadailton participou, foram discutidas a inclusão e a diversidade.

“Participar desse tipo de evento é uma experiência única. Foi de grande valia representar Formiga. É muito importante a socialização do aluno, a amizade que ele faz com os colegas e o aprendizado que ele traz para todos nós. Cada avanço desses alunos é uma vitória para nós educadores”, disse o professor.

De acordo com Hadailton, que é diretor da Escola Estadual Aureliano Rodrigues Nunes desde 2009, antes, não era tão comum essa inclusão nas escolas regulares. A Escola Aureliano conta com 18 alunos de inclusão, destes 9 contam com professores de apoio.

A escola foi uma das primeiras a ter a inclusão, desde 2009 e é referência. De lá pra cá, houve um grande avanço no desenvolvimento educacional dos alunos em termos cognitivos e sensoriais.