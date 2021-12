O professor Dr. Heslley Machado Silva fez duas apresentações orais em eventos virtuais internacionais. Um deles é a XI Jornadas de Ciencias Sociales y Religión. Espiritualidades, economía y poder. A atividade ocorreu em Buenos Aires, Argentina, no dia 23 de novembro.

O resumo e a apresentação do trabalho “Teachers’ Conceptions about the Origin of Humans in the Context of Three Latin American Countries with Different Forms and Degrees of Secularism” propiciaram reflexões sobre o ensino da evolução biológica na América Latina.

Nessa mesma linha, a pesquisa “La Enseñanza de la Evolución Biológica en Brasil: un desafío creciente” foi exibido, no dia 2 de dezembro, no Primer Congreso Latinoamericano de Evolución (CLEVOL), em Santiago do Chile. A apresentação gerou uma série de indagações, promovendo a interação entre o docente do Unifor-MG e estudiosos de diversos países.

O professor destacou a importância dessa integração, como uma forma de divulgar as pesquisas desenvolvidas no Centro Universitário de Formiga, além de criar novas oportunidades de investigação e projetos futuros.