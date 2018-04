O professor do Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG), Saulo Alves Grego defendeu é o mais novo mestre da instituição de ensino.

A tese: “Estudo da Padronização de Dados para Dispositivo Registrador em Veículos Terrestres Inteligentes e Sistema de Reconstrução Visual como Ferramenta de Suporte para a Análise de Acidentes” foi defendida no mês de março.

O mestrado em engenharia de sistemas e automação foi realizado na Universidade Federal de Lavras (UFLA). A Linha de Pesquisa é direcionada a veículos inteligentes.

O docente explicou que diversos estudos são conduzidos para discutir a necessidade de se realizar o armazenamento de dados adquiridos pelos sensores embarcados no veículo e daqueles processados por seus sistemas especialistas. Ele contou que esse armazenamento deve ser feito por dispositivos registradores de eventos (EDR – Event Data Recorder), similares à caixa-preta dos aviões.

“Quando esses veículos se envolverem em acidentes, os EDR’s terão informações suficientes para entender e identificar as falhas e as causas. Porém, devido à diversidade de fabricantes e atores existentes na área de Sistemas de Transportes Inteligentes, a ausência de um padrão pode se tornar um entrave na disponibilização da tecnologia em larga escala. Por isso, novas necessidades surgem”, contou.

O projeto do professor do Centro Universitário de Formiga é fundamentado na análise de uma padronização no formato de EDR’s, verificando quais serão os dados que precisam ser armazenados, visando sua reconstrução. Também foi desenvolvida uma ferramenta que realiza a reconstrução visual dos dados registrados, auxiliando perícias técnicas na verificação das causas dos acidentes.

Dedicação

O docente afirmou que a conclusão do mestrado possibilitou crescimento profissional, com destaque para a condução de pesquisas. Ele citou que aprendeu sobre tecnologias atuais na área da Inteligência Artificial, Robótica e Automação e que pretende compartilhar essas experiências com seus alunos.

“Estou com diversas ideias para projetos de Iniciação Científica voltados para os veículos inteligentes e áreas envolvidas que trarão mais destaque para o Unifor como expoente na formação de profissionais de tecnologia da informação”, ressaltou.