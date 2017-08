O professor do Unifor-MG, Dr. Heslley Machado Silva esteve, em julho, nos Estados Unidos, no Laboratório de Evolução do Instituto Ayala de Ciências Biológicas da Universidade da Califórnia, Irvine, Califórnia.

Nesse período, ele realizou debates e estudos sobre Evolução Biológica com o cientista renomado e premiado mundialmente Dr. Francisco José Ayala. Também foi elaborado um projeto de pesquisa a ser submetido à Fundação John Templeton.

O professor contou que obteve financiamento recentemente da Universidade de Oxford e considerou a parceria muito bem-sucedida. “É imperativa a busca de recursos externos, principalmente, em momento de crise aguda, como a vivenciada no Brasil”, destacou.

Heslley destacou que foi uma experiência desafiadora estar com pesquisadores tão distintos, em um centro acadêmico que produziu ganhadores de prêmios, por exemplo, o Nobel e outros, como o Templeton, recebido por seu mentor, Dr. Francisco José Ayala, em 2010.

O docente agradeceu o apoio e a compreensão da reitoria do Centro Universitário de Formiga e dos coordenadores dos cursos, nos quais leciona, por sua ausência no início de julho.