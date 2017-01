O Coordenador do Curso de Medicina Veterinária, Prof. Me. Glauco Vinício Chaves, foi aprovado para o Programa Multicêntrico em Bioquímica e Biologia Molecular da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). O Doutorado será realizado no campus centro-oeste em Divinópolis.

A seleção ocorreu em dezembro e contou com prova escrita e apresentação do projeto “Análise Toxicológica da Água e da Ictiofauna de duas lagoas do município de Formiga-MG”. O estudo prevê a análise toxicológica da água e dos peixes da Lagoa do Josino e da Lagoa do Fundão.

“As expectativas são as melhores possíveis. O projeto vai ‘bater o martelo’ em relação à qualidade da água e verificar a qualidade dos peixes muitas vezes consumidos pela população ao redor das lagoas”, ressaltou.

O Prof. Me. Glauco Vinício Chaves destacou que o UNIFOR-MG apoia o Doutorado com a flexibilização dos horários e a ajuda de custo oferecida aos professores que buscam melhorar o currículo.

O docente fez o Mestrado em Ciência Animal, área Clínica e Cirurgia, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Os estudos foram concluídos em 2011.