O professor Bruno Alvarenga Ribeiro foi aprovado no Programa de Mestrado Profissional Multidisciplinar em Saúde e Educação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP). Ele leciona no Unifor-MG disciplinas de Psicologia em diversos cursos de graduação e é o responsável pela Clínica de Psicologia da Instituição.

O docente ficou em quarto lugar e almeja desenvolver uma pesquisa que tenha como objeto de estudos o enfrentamento do sofrimento do trabalho na alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

“É necessário compreendermos como os profissionais que atuam na alta complexidade enfrentam o sofrimento no trabalho para que possamos ofertar a eles o suporte social necessário para que encarem os desafios do cotidiano. Por fim, o conhecimento dos modos de enfrentamento do sofrimento no trabalho pode ser transformado em estratégias de promoção em saúde. Ganham os trabalhadores e também a saúde coletiva”, afirmou.

A UNAERP tem 50 anos no mercado e seu programa de Mestrado em Saúde e Educação promove a interlocução entre duas importantes políticas que sofrem um profundo processo de sucateamento: saúde e educação. O professor explicou que essa interlocução é importante por salientar que a formação permanente em saúde é um dos fundamentos basilares do SUS.

De acordo com o entrevistado, qualquer política pública que oferta serviços à sociedade deve contar com profissionais atualizados para que possam promover o bem-estar social. Ressaltou que, nesse sentido, inserir na área de saúde as conquistas do campo educacional é uma forma de firmar um pacto de valorização da saúde coletiva.

Bruno falou sobre as expectativas para essa nova etapa. “Estou muito feliz. Sou um profissional da saúde e também trabalho com a educação. Ingressar em um Programa de Mestrado que promove a interlocução entre essas duas políticas será importante para a minha qualificação como docente e também como pesquisador. Com o Mestrado poderei ofertar o melhor para os meus alunos e para a Instituição que sempre me apoiou: o UNIFOR-MG”, destacou.