O professor do Unifor-MG, Paulo Ricardo Frade participa da primeira tradução para o português do livro Groundwater, de R. Allan Freeze e John A. Cherry, clássico da hidrogeologia mundial.

Ele leciona nos cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e de Engenharia Agronômica. É aluno de doutorado do Programa de Recursos Hídricos em Sistemas Agrícolas da Universidade Federal de Lavras.

A iniciativa é do Instituto Água Sustentável, criado em 2016, e conta com o apoio de várias instituições, como ABAS, IAH-BR, ABRH, ABGE e ABES. Ele tem como missão promover a defesa, a preservação e a conservação do meio ambiente hídrico, além do desenvolvimento sustentável, econômico e social relacionado ao seu uso.

Mais de 200 voluntários atuam nas atividades de tradução. Em aproximadamente dois meses, a obra “Água Subterrânea” foi concluída. Ela está disponível para download gratuito no link www.aguasustentavel.org.br.

De acordo com Paulo Ricardo, a iniciativa contribuirá muito para estudos, pesquisas e serviços na área ambiental nacional e internacional. Ele destacou que é a origem de um grande projeto mundial de ensino da hidrogeologia de forma gratuita pela internet.

Mais de 80 novos capítulos, além de vídeo-aulas e outros produtos, estão sendo produzidos por um grupo formado pelos maiores nomes mundiais da área, liderados por John Cherry.

O livro Groundwater, de R. Allan Freeze e John A. Cherry, foi publicado originalmente em 1979. Vendeu mais de quinhentas mil cópias em todo o mundo e é utilizado até hoje.