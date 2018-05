O professor do Unifor-MG Bruno Alvarenga Ribeiro publicou, recentemente, dois capítulos na coletânea “Qualidade de Vida e Saúde em uma Perspectiva Interdisciplinar”. Ele foi colaborador no texto “A Trajetória Histórica da Saúde Pública no Brasil: avanços e retrocessos no atendimento à saúde da população”, divulgado no volume 1.

Já a produção “Sofrimento e Prazer no Trabalho do Enfermeiro: interprofissionalidade e promoção da qualidade de vida”, disponibilizada no volume 2, é uma versão de um dos capítulos da dissertação do docente. O texto contou com a colaboração de um colega e de professores do Programa de Mestrado em Saúde e Educação da Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP).

Em agradecimento ao Centro Universitário de Formiga, Bruno Alvarenga doará um exemplar de cada livro para a Biblioteca Ângela Vaz Leão. “É uma forma de agradecer ao Unifor-MG pela parceria e apoio ao longo desta importante caminhada, devolvendo à instituição, em especial aos alunos, o investimento em meu trabalho”, comenta o professor.