O professor Dr. Alex Magalhães de Almeida publicou dois livros de ficção científica na plataforma Kindle Direct Publishing da Amazon para eBooks, de forma independente e gratuita.

O “Surto” começou a ser escrito em 1998, ano em que o docente estava finalizando o seu mestrado. Ele conta que a escrita surgiu como uma forma de distrair e relaxar a mente frente aos percalços que o trabalho apresentava.

“Resumindo, eu surtava e, para escapar dessa situação, eu escrevia. Mas o conto só foi finalizado em 2015, e no ano de 2020 eu adicionei algumas nuanças para atualizar a história. Eu gosto muito dele! Descobri que escrever é uma excelente terapia”.

O outro livro “Um caminho” traça a trajetória de um jovem com sonhos que se realizam e outros que ainda estão no porvir. Ele foi escrito a partir de um desafio proposto por dois amigos, Prof. Márlon Herbert (UFG) e Prof. Marcus Vinicius (Pouso Alegre). A missão era escrever e publicar no KDP da Amazon. Aceitei a proposta e prossigo na batalha de entreter as pessoas através da escrita.