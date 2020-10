A Polícia Civil prendeu em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, um professor de geografia, de 56 anos, suspeito de abusos sexuais contra crianças. Durante as investigações, já foram identificadas nove vítimas, meninas com idades entre nove e 12 anos, que teriam sido abusadas. Mas o inquérito continua em andamento e o número vítimas pode aumentar.

O homem foi preso em casa na segunda-feira (19), depois de denúncia da mãe de uma das supostas vítimas. Ele foi levado para Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, onde continua detido. O professor trabalhava numa escola estadual em Avaí, distrito de Jacinto. Mas de acordo com as denúncias, as práticas abusivas contra as crianças teriam ocorrido no quintal da casa dele, no mesmo distrito.

O suspeito era vizinho de muro de algumas das vítimas, todas delas defamílias carentes. Responsável pelo inquérito, o delegado de Jacinto, Bernardo Fonseca Campos, informou ao Estado de Minas, nesta quinta-feira (22), que as investigações apontam que o suspeito “comprava o silêncio” das supostas vítimas com

dinheiro (em média, R$ 10 a R$ 20) e balas, além de “deixar as crianças brincarem com o celular dele”.