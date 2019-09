Por Priscila Rocha – redação Últimas Notícias

Quem nunca esteve em uma república estudantil no período acadêmico, seja para visitar um colega, estudar ou mesmo se divertir em uma festa? E quem estudou longe de casa e residiu em uma república, compartilhou todas as alegrias e tristezas da vida acadêmica com os companheiros de residência e tem boas histórias para contar. Foi com base nas experiências adquiridas na vivência em repúblicas estudantis que o professor formiguense Wállison Dias escreveu o livro “Os Pício”.

A obra que é uma miscelânea de romance e sitcom (situation comedyou “comédia de situação”) narra a jornada de Renato, um calouro universitário que se muda para uma república que dá nome ao livro e se vê obrigado a conviver com as piores pessoas que ele poderia conhecer.

De acordo com o escritor que lecionalíngua inglesa na rede municipal de ensino, o livro narra histórias reais e fictícias. “A ideia do livro é homenagear os universitários. O livro traz situações constrangedoras e cômicas que acontecem na vida de todo estudante. Algumas pessoas podem até se familiarizar com as histórias”,informou o escritor.