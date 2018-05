Por Priscila Rocha

O professor de karatê Modesto Francisco participou, no final de semana, de um treinamento na academia Banzai Karatê, em Arcos.

O treinamento foi ministrado pelo professor 4 graus na arte marcial, Ideraldo Modesto Davi. De acordo com Modesto, o treinamento foi voltado para competição, em especial para preparação de atletas para as olimpíadas. “Pratico karatê há 28 anos e estou sempre em busca de aperfeiçoamento para melhor representar Formiga nas competições além de aprimorar minhas aulas”, informou o professor que ministra karatê em Formiga e Córrego Fundo.

Aulas

O professor Modesto Francisco ministra aula de karatê na unidade II do Tatame do Bem, no Novo Horizonte, nas segundas e quartas-feiras às 19h para crianças e adolescentes e às 20h para adultos.

Na academia Samurai, em Córrego Fundo, as aulas são oferecidas as terças, quintas e sextas-feiras.