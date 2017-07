Bombeiros do Espírito Santo devem recomeçar na manhã desta quarta-feira (12), as buscas pelo professor mineiro Antônio Teodoro Dutra Júnior, de 43 anos, que desapareceu durante uma escalada no Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.

Antônio, que é de Manhuaçu, na Zona da Mata, sumiu no último sábado (8), quando se afastou do grupo que o acompanhava no passeio. Ao todo, nove militares dos bombeiros do Espírito Santo e cães farejadores fazem procuram pelo educador.

Além disso, a equipe capixaba conta com o apoio de cinco militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e 21 funcionários brigadistas do parque. No começo desta manhã, a temperatura na região chegou a dois graus negativos.