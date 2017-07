Na entrevista ele também agradeceu aos militares que o encontraram e também às pessoas que fizeram orações. “Graças a Deus consegui sair de uma aventura inesperada, estou bem. Gostaria de agradecer ao pessoal do resgate, a todo mundo que torceu e orou por mim. Foi o que me tirou de lá, essa força. Foi o que impulsionou o meu querer, o meu querer andar, o meu querer sair dali”, disse.

Segundo o coronel Cardoso, do Corpo de Bombeiros, cerca de 40 homens participaram das buscas, entre bombeiros do Espírito Santo e Minas Gerais, brigadistas e voluntários. Foi a cadela farejadora Beck, do Corpo de Bombeiros, que indicou onde o professor estava.