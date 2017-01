A professora do Unifor-MG, Celma Alves Fonseca foi aprovada no mestrado da Universidade Federal de Lavras (UFLA), na Linha de Pesquisa/Área de Concentração Teoria Crítica. O processo seletivo foi realizado em novembro e contou com Prova Escrita, Análise de Currículo Lattes e Arguições sobre o Memorial e o Currículo Lattes. O curso terá início em fevereiro.

Sobre o tema a ser estudado, a entrevistada disse que a intenção de pesquisa sugere uma discussão em torno da figura do professor, subsidiada por uma fundamentação teórica da análise do discurso, buscando analisar criticamente os textos, mensagens ou recados veiculados nos meios de comunicação (redes sociais, revistas, jornais, telejornais), que têm como foco a figura do professor, bem como os sentidos produzidos por esses textos a partir da linguagem oral/escrita utilizada por seus diferentes autores.

“Nesse sentido, sugiro uma discussão acerca das construções discursivas presentes nesses textos buscando responder alguns questionamentos, tais como: qual ideologia predominante no discurso que envolve o professor? O que revelam os discursos em torno dele? Qual perfil a mídia intenta produzir/reproduzir? Qual identidade construída a partir do discurso manifestado? Qual intencionalidade tem a mensagem que propaga a imagem do professor? O que ‘fala’ a fala em torno do professor?”, explicou.

Celma contou ainda que pretende, por meio da análise crítica do discurso, reconhecer o contexto, as condições de produção, os enunciados construídos pela sociedade acerca da figura do professor, os impactos produzidos por essas práticas discursivas, o que a sociedade pensa do professor a partir do que é propagado, quais efeitos são produzidos na sociedade em torno da imagem criada e qual significado desenha o professor a partir do que é desenhado sobre ele.

“Penso que, com os conhecimentos adquiridos no mestrado, alguns dogmas sociais sobre a figura do professor, produzidos pelo processo de globalização, possam ser quebrados e, com isso, o trabalho que desenvolvo com formação de docentes seja melhor fundamentado e desnudo de quaisquer tipos de reprodução de preconceitos, massificação ou padronização cultural arraigados e transmitidos através do tempo. Assim, pretendo contribuir para a disseminação de novas visões sobre a figura de professor e, consequentemente, de novas formas de se conceber os discursos midiáticos e sociais que se referem e cria identidades para esse profissional”, ressaltou.

Dedicação

A professora destacou que pretende aprofundar ainda mais os níveis de conhecimentos já adquiridos, estimular a reflexão crítica, projetar novos pontos de vista e dar solidificação, estabilidade e prosseguimento à carreira acadêmica. Ela considera que as atividades desenvolvidas no ensino superior tornam necessária a ampliação de conhecimentos. “Preciso de mais estudos, mais leituras, mais contatos com pessoas que possuem experiências divergentes das minhas, mais fundamentação teórica, mais visão crítica, pois tenho ciência de que ainda tenho muito a aprender”, concluiu.

No curso de Pedagogia do Unifor-MG, ela leciona as seguintes disciplinas: Políticas Públicas e Estrutura e Funcionamento da Educação Básica; Currículos da Educação Básica; Gestão Escolar; Prática de Ensino. Já na graduação em Educação Física ministra aulas de Didática Geral e Estrutura da Educação Básica. Também é coordenadora pedagógica do Colégio de Aplicação.