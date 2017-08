A professora do Unifor-MG Ana Paula Pfister participou, na Espanha, do VIII Congreso Iberoamericano de Universidades Promotoras de la Salud. As atividades foram promovidas na Universidad de Alicante. O evento teve como objetivo analisar a contribuição das universidades no desenvolvimento de políticas, estruturas e ações programáticas de Promoção da Saúde em nível regional, nacional e global.

De acordo com ela, a meta do congresso foi lançar as bases para o posicionamento da universidade em face dos desafios impostos pelos determinantes sociais da saúde, dos direitos humanos e da busca da equidade, além de propiciar espaços de reflexão para avaliar a contribuição e o progresso do Movimento Ibero-Americano de Universidades Promotoras da Saúde. Por fim, as atividades visaram apresentar experiências significativas e inovadoras de programas, projetos e pesquisas de Promoção da Saúde no campo universitário.

Ana Paula citou como participantes de destaque o presidente do Comitê da Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud (RIUPS), Dr. Hiram V. Arroyo (Universidad de Puerto Rico, Porto Rico), o Dr. Marco Akerman (Universidade de São Paulo, Brasil) e demais palestrantes da Europa e da Amarica Latina. Ela apresentou no evento o Trabalho de Conclusão de Curso “Análise da Atividade e Participação de Diabéticos, Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde”, produzido por Gabriela Aparecida Araújo, que concluiu o curso de fisioterapia em dezembro de 2016. A pesquisa teve como colaboradores o professor Diequison Rite da Cunha e Raimisson Vieira, aluno de fisioterapia.

A docente disse ainda que participar de um evento dessa abrangência é muito importante, pois adquire novos conhecimentos sobre a promoção de saúde nas instituições de ensino superior, o quanto pode ser desenvolvida em forma de pesquisa e extensão e, posteriormente, levada à comunidade em geral. “A experiência foi enriquecedora e todos os envolvidos no projeto agradecem imensamente ao Unifor-MG, pelo incentivo e apoio na realização da pesquisa e na participação no congresso”, ressaltou.