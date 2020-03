Por Priscila Rocha- Últimas Notícias

A greve geral dos servidores da Educação completa 31 dias nesta sexta-feira (13). A manutenção pela paralisação foi decidida nessa quinta-feira (12), em assembleia geral realizada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

O encontro contou com a presença de professores de Formiga. Na terça-feira (10), em reivindicação ao reajuste do piso salarial, pagamento do 13º salário e o fim do parcelamento dos salários, os educadores realizaram uma manifestação no município.

Cerca de 80 professores se reuniram na praça São Vicente Férrer e munidos de cartazes e com o apoio de alunos realizaram uma passeata até a loja Zema, estabelecimento que pertencente a rede varejista do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Os educadores realizaram um ato em frente ao estabelecimento.