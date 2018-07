Atletas do projeto Tatame do Bem seguem conquistando medalhas. Dessa vez, três professores participaram de um campeonato em Vitória/ES e obtiveram bons resultados.

O 2º X-Combat World Cup BJJ Pro – Gi & No Gi ocorreu no sábado (28), e contou com a participação de atletas de todo o Brasil. A competição é uma realização do X-Combat com apoio da Confederação Brasileira de Lutas Profissionais e da Prefeitura de Vitória.

Glauber Lopes, faixa Preta – peso pena conquistou o 1ºlugar. Noé Silva, faixa preta – pesado conquistou o 3° lugar e Rodrigo Assalin lutou em duas categorias. Na faixa preta – peso leve, conquistou o 1° lugar e na categoria absoluto – faixa preta, sem limites de peso, ficou em 3° lugar.