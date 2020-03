Redação Últimas Notícias

Todas as escolas estaduais de Formiga aderiram por completo ou parcialmente à paralisação dos servidores da educação. Entre as reivindicações estão o aumento do piso salarial, pagamento do 13º salário e o fim do parcelamento dos salários.

Nesta terça-feira (10) a greve completa 28 dias. No município, os professores realizarão uma manifestação. A concentração do movimento ocorrerá ás 12h desta terça, na praça São Vicente Férrer. Alunos, pais e toda a comunidade estão sendo convocados para apoiarem a luta dos educadores.

A manutenção pela greve foi decidida em assembleia geral ocorrida na quinta-feira passada (5), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) onde líderes sindicais se reuniram com representantes do governo estadual para tentar costurar um pacto em prol do reajuste salarial. Contudo, segundo o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), não houve acordo entre as partes.