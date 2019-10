A Câmara Municipal concedeu, na noite dessa segunda-feira (14), outorga da “Comenda Educador Paulo Freire” a dez profissionais da educação indicados pelos vereadores.

O objetivo é homenagear as pessoas que tenham se destacado na promoção de políticas, programas e projetos cujas contribuições e experiências sejam relevantes para a educação de crianças, jovens e adultos no município de Formiga.

A homenagem se dá por meio da lei municipal 4517, de 20 de setembro de 2011, de autoria do vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha).

Confira os homenageados:

– Juliana Abadia Teixeira – Vereador Evandro Donizetti da Cunha (Piruca)

– Ana Paula Miranda – Vereador Flávio Martins

– Cláudia Gonçalves – Vereador Flávio Couto

– José Ivo da Silva – Vereadora Joice Alvarenga

– Juarez Geraldo da Cunha – Vereador José Geraldo da Cunha (Cabo Cunha)

– Gislaine Borges Ferraz – Vereador Marcelo Fernandes

– Ricardo Augusto Bessas – Vereador Mauro César

– Ana Carolina da Cunha Rego – Vereador Sandromar Evandro Vieira (Sandrinho da Looping)

– Normelia Gonçalves Vilela Coelho da Rocha – Vereador Sidney Ferreira – Eni Rios de Macêdo – Vereadora Wilse Marques

Sobre Paulo Freire

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife e faleceu em São Paulo, no dia 2 de maio de 1997.

Ele foi um educador e filósofo brasileiro e se destacou por seu trabalho na área da educação popular, voltada tanto para a escolarização como para a formação da consciência política.

Autor de “Pedagogia do Oprimido”, um método de alfabetização dialético, se diferenciou do “vanguardismo” dos intelectuais de esquerda tradicionais e sempre defendeu o diálogo com as pessoas simples, não só como método, mas como um modo de ser realmente democrático. É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica.