Os mais de 160 alunos e usuários da Apae Formiga estão em isolamento social desde as primeiras recomendações das autoridades.

A maioria deles sem nenhuma compreensão do momento vivido e, sendo assim, a entidade formiguense tem promovido diversas ações para permanecer presente, sempre seguindo as orientações de prevenção do novo coronavírus.

Visitas para entrega de presentes na Páscoa, entrega de cestas básicas aos mais vulneráveis, orientação via aplicativo aos familiares e, nesta semana, profissionais gravaram vídeos de casa com dicas, histórias, atividades e palavras de carinho para explicar e orientar alunos e usuários. Os vídeos estão sendo distribuídos pelo WhatsApp, Facebook e Instagram da Apae Formiga.

“São relatos diários dos familiares nos contado como está sendo difícil para os alunos e usuários ficarem longe do ambiente Apae. Pais contando que precisam passar de carro com o filho na porta da entidade pra ele ver que a sede está fechada. Usuário que termina de acordar ou de almoçar e corre para colocar o uniforme e a mochila para ir à escola. E, para nós, é muito duro ficar longe deles, por isso, nos unimos, apesar de cada um estar em casa, e gravamos cada profissional uma mensagem de vídeo e estamos convidando a comunidade a nos ajudar a fazer chegar em cada um deles por meio do compartilhamento. E, depois disso, familiares vem nos contando o quanto tem sido mais confortável o isolamento social”, contou a diretora escolar. Sandra Mara Rios Ferreira.