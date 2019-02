O Samu Centro Oeste promoveu um curso de primeiros socorros para profissionais da educação da cidade de Araújos nessa sexta-feira (1°).

A secretária Municipal de Educação fez contato com o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do CIS-URG SAMU Oeste, para promoverem essa capacitação.

Profissionais da educação se reuniram no salão da Associação dos Comerciários de Araújos (ACIA) e o treinamento de Suporte Básico de Vida (SBV) foi ministrado enfermeira e coordenadora do NEP Larissa Martins.

A secretaria aproveitou o primeiro dia escolar para os professores e promoveu esta capacitação para ganhar tempo. “Nós pensamos em fazer esta capacitação hoje porque é um dia de planejamento e o próximo planejamento que temos é só em dezembro, então não tem como a gente deixar, porque iríamos extrapolar a legislação que pede esse treinamento.

“Então a gente adiantou, fez hoje, porque é o primeiro dia escolar e a partir de segunda- feira as escolas já vão estar em funcionamento. Foi muito boa a capacitação, nos tirou muitas dúvidas e era o que a gente estava precisando”, afirma Paulina Maria de Souza Alves, secretária municipal de educação.

A coordenadora do NEP, Larissa Martins, explica que a ideia é promover este treinamento nas microrregiões do CIS-URG. “Vários municípios já me pediram esse treinamento e fica muito complicado passar em todos, pois a quantidade cidades é muito grande. Então a nossa intenção é fazer o treinamento microrregional para que todos os profissionais da educação da região ampliada oeste possam participar”, explicou.

A Lei

A Lei 13.722, de 2018, sancionada e publicada no Diário Oficial da União no dia 05 de dezembro de 2018, e que entra em vigor 180 dias após esta data, determina que professores e funcionários de escolas, públicas e privadas, de ensino infantil e básico deverão ser capacitados em primeiros socorros.

Espaços de recreação infantil também deverão seguir a norma. A proposta, conhecida como Lei Lucas, tramitou com pedido de urgência. O texto tem origem no Projeto de Lei da Câmara (PLC) 17/2018, aprovado pelo Senado no início de setembro de 2018 e define que os cursos de primeiros socorros sejam ofertados anualmente, tanto para capacitação quanto para reciclagem dos profissionais já capacitados.

O objetivo do treinamento é possibilitar que os professores consigam agir em situações emergenciais enquanto a assistência médica especializada não for proporcionada. De acordo com a Agência Senado, o texto recebe o nome de Lei Lucas, em homenagem ao garoto Lucas Begalli Zamora, de 10 anos, que morreu em setembro de 2017 ao se engasgar com um lanche durante um passeio

escolar.

O caso aconteceu em Campinas (SP). Desde então, Alessandra Zamora, mãe do menino, iniciou um movimento pela obrigatoriedade de as escolas oferecerem cursos de primeiros socorros aos funcionários. Desde março de 2018 já há uma lei municipal nesse sentido em Campinas.