Da Redação

O roubo de celulares está cada vez mais comum. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP-MG), a cada cinco minutos, em média, um aparelho é roubado ou furtado em Minas Gerais. Por isso, a Polícia Militar disponibiliza o programa “Celular Seguro” que pode ajudar a rastrear o aparelho roubado. O sistema já está disponível para usuários em Formiga e nas 11 cidades de responsabilidade do 63º Batalhão da Polícia Militar (Arcos, Itapecerica, Bambuí, Córrego Fundo, Pimenta, Paíns, Iguatama, Medeiros, Tapiraí, Camacho, São Sebastião do Oeste).

O programa trata-se de um cadastro com os números de IMEI (International Mobile Equipment Identity), ou seja, de números de identificação de celulares, para verificar se o telefone é fruto de roubo.

Os proprietários de celular podem cadastrar o IMEI do aparelho no site da Polícia Militar. Em casos de abordagem ou revistas, quando os militares desconfiarem da origem de um aparelho celular, eles podem consultar o IMEI na plataforma do programa que emite um alerta caso o celular seja roubado.

Todos os dados e informações inseridos na plataforma da PM ficam guardadas em um banco de dados seguro, segundo a polícia. Em caso de furto ou roubo, o celular pode ser recuperado e será possível encontrar o dono, caso este seja cadastrado.

O programa Celular Seguro é disponibilizado para diversas cidades de Minas Gerais.