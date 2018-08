Por Glaudson Rodrigues

Na manhã desta terça-feira (7) foi lançado no Salão do Júri do Fórum Magalhães Pinto, em Formiga, o programa “Conhecendo o Judiciário”. O programa foi criado em março de 1999, pelo desembargador Lúcio Urbano, que via a necessidade de um maior conhecimento, compreensão e aproximação do cidadão com o Judiciário e das pessoas que nele trabalham. Esta necessidade era vista pelo desembargador antes mesmo do resultado de uma pesquisa encomendada pelo Judiciário e o resultado só veio a comprovar o que ele já desconfiava.

“Até hoje as pessoas ainda não compreendem direito como funciona o Judiciário e o programa tem como objetivo ampliar a comunicação do Poder Judiciário com a sociedade como um todo, objetivando criar laços com a sociedade, desmistificar a imagem do poder inacessível, propiciar e estimular crianças, jovens e adultos ao debaterem sobre cidadania e a relação dos cidadãos sobre direitos e deveres, permitindo que jovens e adultos tenham acesso às instalações do Judiciário despertando o interesse pela prática judicial e pela história do Judiciário Mineiro”, explicou Regina Marinho, da Assessoria de Comunicação Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).