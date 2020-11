Em um ano de funcionamento, o Programa de Coleta Seletiva em Piumhi já recuperou mais de 150 toneladas de resíduos recicláveis. Por conta do programa, o Município recebeu, pela primeira vez, o Indicador de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU – 0,667), comprovando a adesão de Piumhi às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da Lei 12.305/2010. Um Centro de Triagem está em construção e tem previsão de término ainda em 2020.

Segundo a Prefeitura, o projeto foi executado em uma área piloto que envolve oito bairros, são eles: Capoeiras, Nova Piumhi, São Francisco, Bela Vista, Novo Tempo, Pérola Negra, Alvorada e Jardim Betel. O Executivo prevê expandir o serviço para outras regiões da cidade.

“Era um grande sonho este projeto, que vem dando muito certo e temos orgulho de ter implantado. Sabemos que reciclar é de suma importância para melhorar o impacto ambiental, e estamos cuidando disso cada vez mais”, afirmou o prefeito Adeberto José de Melo (MDB).

O Programa de Coleta Seletiva, realizado pela Prefeitura de Piumhi, conta com a parceria da JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE), multinacional do setor de cafés, e é de responsabilidade técnica e metodológica do Programa ViraSer de Logística Reversa de embalagens pós-consumo, executado pelo Grupo Gaia Social.

Conscientização

No decorrer do projeto foram realizadas ações de conscientização da população sobre a importância do descarte correto de resíduos, reciclagem e também preservação do meio ambiente, por meio de palestras com a participação de professores e estudantes das escolas pública e particular, agentes de saúde e de Vigilância Sanitária, e representantes da sociedade civil.