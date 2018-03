Redação Últimas Notícias

Com o intuito de melhorar o rendimento escolar dos alunos da rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação e Esportes criou o Programa Municipal de Intervenção Pedagógica (Promip).

O projeto visa dar assistência a estudantes com dificuldade de aprendizagem por meio de reforço escolar. Os estudantes com dificuldades em português e matemática terão acesso a mais horas de aprendizado. “O Promip trata de um tempo de aula além do ensino regular, proporcionando ao estudante chance de ter uma melhor formação. O projeto irá sanar as principais dúvidas dos alunos a respeito dos conteúdos que não conseguirem entender”, informou o secretário de educação e vice-prefeito, Cid Corrêa.

A proposta foi apresentada nessa quinta-feira (22) para os professores e pedagogos da rede. O programa atenderá cerca de 350 alunos e, de acordo com Cid, foram realizados ajustes na equipe de educadores para atuar no projeto desta forma não será necessário a contratação de novos professores.

O secretário ressaltou que esses profissionais terão o desafio de tornar suas aulas mais instigantes e divertidas. “Desse modo, o aluno passará a visualizar os conteúdos completamente diferentes e muito mais abrangentes, com toques e dicas que normalmente o professor regente não consegue tempo para mostrar.”

