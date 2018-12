A Petrobras informou nesta segunda-feira (31) que elevará o preço médio do diesel vendido nas refinarias em 2,5% a partir de 1º de janeiro devido ao fim do programa de subsídio. Com o aumento, o valor do litro foi a R$ 1,8545.

O programa de subsídio ao diesel foi estabelecido pelo governo em meados deste ano para atender a reivindicações dos caminhoneiros, que fizeram paralisações históricas em maio em razão da alta dos preços do combustível.

Em comunicado desta segunda-feira, a estatal informou que o novo preço do diesel é inferior em 11,75% ao de 31 de maio de 2018, de R$ 2,1016 por litro, último valor médio antes do início do programa governamental.

A companhia também destacou que novo preço é 8,7% menor ao primeiro valor estabelecido pela subvenção, que foi de R$ 2,0316 em 1º de junho de 2018.

“Com o ajuste anunciado hoje, há uma queda de 2,1% em 12 meses no preço médio do diesel comercializado pela Petrobras”, destacou a empresa.

Na sexta-feira, a diretoria da Petrobras aprovou um mecanismo financeiro que permitirá à companhia manter a cotação do produto estável nas refinarias por um período de até sete dias em momentos de elevada volatilidade.

Programa de subsídio

Caminhoneiros fecharam a rodovia Regis Bittencourt, na região metropolitana de São Paulo — Foto: Getty Images

O programa de subsídio ao diesel foi estabelecido em junho, após o governo fechar um acordo com caminhoneiros para encerrar os protestos que paralisaram o país.

O preço de comercialização para a Petrobras e outros agentes que participam do programa, incluindo alguns importadores, foi congelado naquele mês a R$ 2,0316 por litro.

Empresas como a Petrobras que aderiram ao plano precisavam praticar preços estipulados pelo governo e eram ressarcidas em até 30 centavos por litro, dependendo do cenário de preços externos.

Desde então, os preços foram atualizados cinco vezes: no final de agosto, a alta ficou em até 14,4%; em setembro, de 2,76%. Em outubro, os preços de referência foram reduzidos em até 10,44%.

Em novembro, foi determinada redução de até 15,59%, válida até 15 de dezembro. Na última atualização, em vigor desde o último dia 16, foi determinada queda de até 2,42%

A previsão inicial do governo era gastar R$ 9,58 bilhões até o final do ano com o subsídio ao diesel.