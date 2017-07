Em um clima de acolhimento e calor humano foi realizada a primeira reunião do Programa “Família Acolhedora” em Córrego Fundo.

O encontro realizado no fim do mês de junho, foi organizado pela Secretaria Municipal de Políticas Sociais e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e contou com a participação da equipe responsável pelo programa “Família Acolhedora” da cidade de Lagoa da Prata, entre eles a assistente social Caroline de Carvalho Castro, e a secretária de assistência social Caliméria Gonçalves Santos e Silva, além de participantes do programa daquela cidade. De Córrego Fundo estiveram presentes a prefeita Érica Leão, a vice, Jaine Rodrigues, secretários e servidores do Município, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Conselho Tutelar, bem como as famílias interessadas em participar do programa.

A reunião teve início com a apresentação de um vídeo institucional sobre a ação realizada em Lagoa da Prata. Na sequência, representantes daquele município contaram histórias de vida e como o programa foi fundamental na reconstrução das famílias de todos os envolvidos.

A prefeita de Córrego Fundo falou na oportunidade, afirmando a necessidade do Município de Córrego Fundo realizar a implantação do programa em função de demandas especiais vivenciadas na cidade. Érica apontou que somente com a iniciativa e a participação de todos é possível resgatar a dignidade das famílias, acolhendo suas crianças em momentos de dificuldade.

O secretário de Políticas Sociais, Juarez Geraldo da Cunha, falou aos presentes exortando-os a participarem do programa de acolhimento à criança e adolescente em situação vulnerável. “Temos certeza que a partir dessa iniciativa muitas famílias serão recuperadas, protegendo nossas crianças e criando condições para que sejam criadas com integridade e amor”.

Família Acolhedora

O programa “Família Acolhedora” tem como objetivo substituir os abrigos municipais de menores, oferecendo melhores condições para os acolhidos em lares provisórios, cadastrados e assistidos.

O serviço público “Família Acolhedora” visa garantir à criança e adolescente, que necessite de proteção, o acolhimento provisório por uma família cadastrada no programa e oferecer apoio às famílias de origem na busca de reestruturação familiar, com o menor grau de sofrimento e perda, preparando as crianças e/ou adolescentes para a reintegração familiar, ou colocação em família substituta, por meio de tutela, guarda ou adoção.

No município de Córrego Fundo, o programa “Família Acolhedora” foi implantado pela Lei nº 560/2014 e visa atender crianças e adolescentes do município que tenham seus direitos ameaçados ou violados e que necessitem de proteção.

As “Famílias Acolhedoras” cadastradas, independentemente de sua condição econômica, têm a garantia de subsídio, por criança ou adolescente em acolhimento, proporcional ao período de permanência e número de acolhidos. O valor é baseado no salário mínimo vigente.

Dentre as responsabilidades assumidas pelas “Famílias Acolhedoras”, está a de assumir todos os direitos e responsabilidades legais reservados ao guardião, quais sejam a assistência material, moral e educacional à criança e adolescente acolhido.