A Secretaria de Educação e Esportes está atenta às necessidades dos alunos matriculados nas instituições de ensino da Rede Municipal.

Mesmo com a suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus, crianças e adolescentes têm recebido atividades escolares para serem feitas em casa, visando a importância dos estudos, mesmo que à distância.

Outra ação colocada em prática pela atual gestão é o Programa “Merenda em Casa”, que durante o período de quarentena permitirá a distribuição de gêneros alimentícios às famílias dos alunos dos Centros de Educação Infantil e Escolas Municipais.

De acordo com o responsável pela Secretaria de Educação e Esportes, Jaderson Teixeira, a aquisição dos produtos é regulamentada pela Lei Federal 13.987 de 7 de abril de 2020. “Sabemos que uma alimentação adequada é muito importante, principalmente para as crianças. Desta maneira, entregaremos aos nossos estudantes um ‘Kit Alimentação’, que auxiliará os pais no sustento da família neste período. Todos os alunos matriculados terão direito ao benefício. A família que considerar que, no momento, não necessita do auxílio, não precisará ir à escola para recebê-lo.”